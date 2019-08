ARTISTAS APOYAN CAUSAS AMBIENTALES Y SOCIALES

Artistas como Leonardo DiCaprio, Jaden Smith, Madonna, Jameela Jamil, Ricky Martin, Zoe Kravitz, Kathy Griffin, J Balvin y Viola Davis, entre muchos otros, han levantado la voz para ayudar y combatir los incendios que están sucediendo en el Amazonas, los cuales están devastando los ecosistemas.

Existen famosos que han buscado la forma de ayudar de forma constante. Por ejemplo, a Leonardo DiCaprio el tema ambiental le interesó tras la filmación de Titanic en 1997. El actor decidió crear su propia fundación para promover la conservación del medio ambiente, enfocándose principalmente en el calentamiento global, la conservación de la biodiversidad en el planeta y apoyar el uso de energías renovables. Con esta fundación el actor ha trabajado en más de 40 países y ha producido dos cortos documentales para internet: Water Planet y Global Warning.

Di Caprio se ha declarado vegetariano y ha decidido adoptar un estilo de vida más amable con el medio ambiente: tiene vehículos eléctricos y en su casa utiliza paneles solares. En 2013 organizó la subasta de arte 11th Hour (igual que el documental que hizo en 2007). Con esta acción logró reunir casi 40 millones de dólares para su fundación, que es la mayor cantidad que se ha conseguido en una subasta.

“El cambio climático es real y está sucediendo ahora. Es la amenaza más urgente que estamos enfrentando como especie y necesitamos trabajar de manera colectiva, apoyar a los líderes mundiales que hablan por toda la humanidad, por los indígenas del mundo, por los billones de personas desprotegidas que están allá afuera y que son las más afectadas. Por nuestros niños y sus niños, y por todas esas personas cuyas voces han sido calladas por la política o la codicia”, dijo DiCaprio durante la entrega del Premio Oscar en 2016.

Ricky Martin es otra de las figuras latinas a quien se le ha considerado altruista de diferentes causas. El puertorriqueño tiene su propia fundación y creó el proyecto People For Children para luchar contra el tráfico y la explotación sexual infantil. Fue nombrado embajador de la Unicef y ha participado en diferentes conciertos benéficos alrededor del mundo como Pavarotti & Friends en 1999 y 2003. Ha recibido el Leadership in the Arts Award, el Billboard’s Spirit of Hope Award, el Alma Award, el Vanguard Award, y el International Humanitarian Award por el International Center for Missing and Exploited Children.

El irlandés Bono, y líder de U2, se ha convertido en uno de los activistas sociales más conocidos en el mundo. Él, junto con la banda han hecho apariciones especiales para beneficencia. Bono, junto con 44 artistas más, fue el encargado de darle vida a Do They Know it’s Christmas? / Feed the World, el tema lanzado por la organización Band Aid, creada por Bob Geldof y Midge Ure, para combatir la hambruna en Etiopía. El tema alcanzó el primer lugar de popularidad y se ha regrabado en tres ocasiones más, siendo la más reciente en 2014 para recaudar fondos para combatir el brote de ébola en África.

Sus batallas por reunir fondos y donaciones a partir del peso de su figura pública las ha destinado a problemas en países del tercer mundo, principalmente en África, a la batalla contra el sida y otras enfermedades que azotan al mundo. Bono fundó, junto con Bobby Shriver, la organización ONE, con la cual y a través de las campañas lleva ayuda humanitaria, asesorías legales y programas de asistencia a través de aliados políticos y la presión pública. La organización cuenta con nueve millones de miembros en el mundo. Estas acciones lo han llevado a recibir diversos reconocimientos por su labor a lo largo del tiempo.

Shakira es otra celebridad que disfruta de las mieles de la fama pero no olvida a los más necesitados. A finales de los 90, la colombiana creó la Fundación Pies Descalzos con la idea de brindar ayuda a la comunidad infantil desprotegida en Colombia y países de Latinoamérica, como resultado de estas acciones Shakira fue nombrada embajadora de buena voluntad por la UNICEF.

Figuras públicas del entretenimiento de México se han dado a la tarea de conservar el medio ambiente y apoyar en diferentes proyectos sociales. Un ejemplo claro es la banda Maná, que desde 1995 estableció la Fundación Selva Negra para financiar y apoyar proyectos importantes destinados a proteger el medio ambiente.

La fundación destina cada centavo que recibe a proyectos permanentes y activos en los que trabajan como el rescate de la tortuga marina – que en su inicio lograron que 140 mil huevos fueran liberados en la costa del pacífico mexicano-, así como The Growing Connection: Hortalizas familiares que, con un sistema altamente ahorrador de agua y muy productivo, permite a la población más vulnerable, principalmente mujeres, hacerse cargo de cosechar verduras que, además de ayudar a la alimentación y la economía doméstica, son frescas y libres de químicos.