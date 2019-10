“ASAMBLEAS DE MORENA SE TIENEN QUÉ HACER”: FLORES PACHECO

¡Las Asambleas del partido Morena se tienen que hacer porque se tienen que hacer!, manifestó José Luis Flores Pacheco, coordinador parlamentario de ese instituto político en el Congreso del Estado, quien señaló la Comisión Nacional de Honor y Justicia “no ha visto con claridad que el Tribunal ya le recomendó las acciones que se pueden realizar”.

Indicó son ya dos fines de semana con muchas Asambleas y que el tema nacional es una clara muestra de que todavía no existe estabilidad en el padrón.

-De igual manera, no se han podido poner de acuerdo y hemos leído que el Comité Ejecutivo Nacional ya emitió un resolutivo para decir que se suspenden por todo lo que está pasando como son las denuncias, las irregularidades que se cometen y para no poner en riesgo la vida y la seguridad de las personas, en las Asambleas –dijo.

Puntualizó la Comisión no ha visto que el Comité Ejecutivo Nacional sí tiene facultades para convocar nuevamente, porque fue quien emitió la convocatoria, y que el artículo 55 de su estatuto señala en forma de analogía, los temas incluidos en las Leyes de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la de Impugnaciones.

Afirmó el próximo sábado y domingo habrá Asambleas y que continuará el debate público sobre quién tiene o no la facultad e indicó que la Comisión Nacional de Honor y Justicia y el Comité Ejecutivo Nacional se tienen que poner de acuerdo “para no seguir evidenciando estas irregularidades y también que se tomen medidas porque de que tiene que haber asambleas en todos los Estados, tiene que haber, de que se tiene que renovar el partido, se tiene que renovar el partido” y hacerlo de manera organizad, no deficiente como ocurrió.

-No creo que no sepan y si no saben, nos asombra porque nosotros hemos llevado las asambleas y hemos organizado bien.