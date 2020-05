Asegura legisladora que no puede negarse acceso a habitantes de comunidades

A pesar del derecho a libre tránsito que tienen los ciudadanos, ante la contingencia sanitaria por el Covid-19, debe prevalecer el bienestar común, no el individual; la sana distancia y el permanecer en casa es una disposición desde hace dos meses, por lo que la gente no tendría nada que hacer en la calle, señaló la diputada Leonor Piña Sabido, presidenta de la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia del Congreso del Estado, ante la recomendación que hiciera la Comisión estatal de Derechos Humanos por quejas ciudadanas por no permitírseles el paso en lugares como Palizada.

-La gente debería estar en sus hogares y quienes tienen la oportunidad de salir a trabajar, son a los que se les debe respetar y, quizá, tener un registro de personas en cada una de las comunidades para saber quién entra y sale con el debido permiso y la reserva de permanecer en cuarentena –indicó.

-Debe permitirse el acceso, pero establecer la medida de aislamiento en los hogares, aunque tampoco debe ser el no permitir el acceso a sus hogares.

-Registro de cada uno de los ciudadanos que tienen que salir, además del filtro sanitario que ya debe haber y que en casos como Palizada, que no es muy grande, con tantos habitantes, no sea tan difícil llevar ese registro; es un trabajo que deben hacer juntos sociedad y Gobierno para evitar contagios en casa –puntualizó.