Asesinan a cuatro menores de edad en zacatecas

Tras el asesinato de cuatro menores de edad, quienes fueron privados de su libertad por un grupo armado y trasladados a la entrada de la comunidad Rancho Grande, donde recibieron un balazo en la frente que terminó con su vida, corporaciones policiacas y militares montaron un operativo en el municipio de Fresnillo, Zacatecas.

Ante el trágico suceso, algunos pobladores de Fresnillo admiten que la población joven de la región se ha inmiscuido en actividades delictivas y otros advierten que el descuido de las autoridades por la juventud ha orillado a que las nuevas generaciones tomen malas decisiones.

Las víctimas se mantienen en calidad de no identificados mientras que los responsables huyeron de las autoridades y del operativo no se dan informes si ya hay resultados o no.