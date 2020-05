“Así me levanto, no se asusten”: Laura Bozzo se muestra al natural

La conductora Laura Bozzo quiso demostrar que el look natural, también se da en ella, por lo que a través de sus redes sociales compartió una imagen de ella, sin maquillaje alguno.

A través de Instagram, la presentadora se lució al natural y sin maquillaje.

Bromeando con sus fans, Bozzo les advirtió que no debían asustarse porque “así” se levanta a diario.

“Buenos días. Sí, así me levanto, no se asusten…Soy yo, las pestañas se me desaparecieron por eso están pegándome pestañas postizas”, dijo entre risas.

Relató que sus pestañas se le quemaron y por ello se está aplicando una serie de productos para recuperarlas.

Además, dijo que tiene una una cuenta de Facebook verificada en donde compartirá sus rutinas de ejercicios, las cremas que usa al igual que algunos tutoriales.