Asociaciones ganaderas trabajan sin conflictos internos: Omar Arjona

Luego de asegurar que no existen conflictos entre las Asociaciones Ganaderas locales con la Unión Ganadera Regional (UGR), su presidente, Omar Arjona Ceballos afirmó concluyó el problema que había entre la anterior y la actual dirigencia del Municipio de Campeche, que llevó a enfrentamientos físicos.

Indicó todo dirigente de los ganaderos tiene el derecho a reelegirse, pero siempre y cuando tenga el apoyo de los socios, y lo mismo sucede que la Unión.

-En este caso, de cien socios que asistieron a la Asamblea, 77 a favor de Francisco Arias, no había nada que hacer y tampoco se pueden –los integrantes de la directiva anterior- autonombrar de forma arbitraria, no se puede hacer eso… y Francisco se ha portado de la manera más decente con Gustavo (Rodríguez Valle, su antecesor), y que lo invitó a hacer la entrega recepción y no aceptó, además de meter elementos de seguridad.

Arjona Ceballos manifestó en ninguna de las Asociaciones Ganaderas locales se ha dado la presencia de elementos de seguridad, “y eso que hay Asociaciones fuertes como Candelaria, Escárcega”, pues todos se conocen y no se debe llegar a eso y consideró el que ofendió a los productores y a él mismo, fue Rodríguez Valle.

-Ya terminó todo; se está trabajando y si quiere seguir por la vía legal peleando, está en todo su derecho pero la autoridad es la Asamblea, no hay de dónde.