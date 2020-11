Aspirantes a candidatos deben demostrar que no han sido sancionados por violencia contra la mujer

Quienes deseen ser candidatos a algún cargo de elección popular deberán presentar ante su partido político tres declaraciones en las que bajo protesta de decir verdad, afirmen no haber sido sancionados por algún acto de violencia en contra de la mujer, por algún acto de violencia sexual y, por ser morosos en los pagos de pensión; en los tres casos debe mediar sanción de por medio, manifestó Elizabeth Tapia Quiñones, presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

Señaló en el caso del presidente municipal de Calakmul, quien fue sancionado por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, por ejercer violencia política en razón de género, por lo pronto está impedido para ser candidato, aunque comentó puede recurrir a la determinación del propio Tribunal, esperar a que termine su proceso si decide recurrir la sentencia o inconformarse ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

-Lo que se aprobó es un lineamiento en el que se les pide a los partidos políticos que instrumenten medidas para combatir y erradicar la violencia política en razón de género; parte de esos lineamientos exijan a quienes quieren ser candidatos, presentar su tres declaraciones, que son el no ser sancionado por algún acto de violencia en contra de la mujer, el no ser sancionado por algún acto de violencia sexual, y el no ser morosos en los pagos de pensión alimenticia.

Todavía está pendiente la aprobación de los lineamientos del INE del registro de candidaturas; lo que se espera es que estas medidas que se toman en materia de género, vayan avanzando y se vaya haciendo cada vez más “abarcativas”.

-De hecho lo que se tiene ahora en la agenda del Instituto, en breve viendo en el pleno del consejo general, es aplicar la paridad también en el registro de candidaturas para Gobernadores de la República, es decir, que de las candidaturas que ahorita están disponibles, la mitad vayan para mujeres y la mitad para hombres, porque al momento en los cargos ejecutivos tanto nacional como estatales, no se han visto aplicadas las medidas paritarias.