ATLETAS LOGRAN 20 MEDALLAS EN YUCATÁN

Los atletas campechanos que participaron este fin de semana en la XV Copa Rogers de Atletismo, que tuvo como sede el Estadio Salvador Alvarado de Mérida, Yucatán, obtuvieron un total de 20 medallas, de las cuales 9 son de oro, 6 de plata y 5 de bronce.

Los ganadores de oro son: en la categoría infantil menor en la prueba lanzamiento de pelota de béisbol, Luis Daniel Méndez Lanz y Saúl Morales en la prueba de 600 metros planos de la categoría infantil menor.

En la categoría sub 16 Adyarith Ruiz en la prueba 80 metros con vallas y Samanta Montenegro en impulso de la bala; en la sub 18, Javier Gerardo Ávila Santoyo en lanzamiento de disco, Kristell Villamonte en lanzamiento de jabalina y Mariana Almeida en lanzamiento de disco; en la categoría libre Jesús Acuña en la prueba 400 metros con vallas.

Medalla de plata para Saúl Morales en los 300 metros en la categoría infantil menor; en la categoría sub 16: Sofía Alejandra en la prueba 100 metros planos y en el relevo 4×100 sub 16; en la sub 18, Mariana Almeida en la prueba impulso de la bala, Javier Gerardo Ávila en impulso de la bala y Adriana Pech en lanzamiento de martillo.

Los bronces correspondieron en la categoría sub 18, Nicole Ortiz Beytia en la prueba impulso de la bala, Adlaly Couoh en Salto de Longitud, Leonardo Bencomo en los 100 metros planos y Jesús Haas en los 110 metros con vallas y en la prueba salto de altura.

El Instituto del Deporte de Campeche felicitó a estos atletas que pertenecen al Programa de Alto Rendimiento y Talentos Deportivos ante los buenos resultados obtenidos en este evento.