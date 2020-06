Aumentó la violencia de género en México: Bachelet

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de los Derechos Humanos dijo que a consecuencia de la pandemia del COVID-19 hubo un incremento de la violencia de género y que en México se registró un significativo aumento.

Lo anterior durante el Foro Derechos Humanos de las mujeres: retos ante el covid-19, organizado por el Senado, donde participaron Michelle Bachelet, Alta Comisionada de los Derechos Humanos y Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

“Es indispensable que la respuesta no pueden ser neutras ni iguales para todos, pero hay que pensar en cómo se focaliza. Creo que en nuestros países no tenemos desagregados los datos. Un consejo es tratar de mirar el tema de tal forma que no dejemos a nadie atrás”, demandó Bachelet.

Mientras tanto, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, afirmó que la salida de la pandemia en todo el mundo debe llevar a un nuevo pacto social donde el rol del estado no sea autoritario y en el que se ponga en el centro a los sectores más vulnerables.

La crisis global sostuvo es social “y por supuesto que se ha paralizado la economía en la oferta, más que en la demanda. Lo que debemos lograr es que el rol de estado no sea un rol autoritario o que sea utilizada para que la pandemia no lleve a autoritarismos”.