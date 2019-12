AÚN NO SE PUEDE HABLAR DE QUE ESTÉ EN PELIGRO FRANJA LIMÍTROFE

Alejandro Medina Piña, subsecretario de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado, aseguró aún no se puede hablar que esté en peligro la franja limítrofe en conflicto, luego de que autoridades de Quintana Roo ingresaran a territorio campechano a llevar diversos beneficios a sus habitantes, al tiempo que enfatizó será la Corte la que en su resolutivo tendrá que determinar hacia dónde está la vigencia de los límites.

-La ControversIa versa no de en dónde está Campeche, Quintana Roo o Yucatán, sino en si tuvieron atribuciones legales para reformar su Constitución, que es lo consecuente que se tendría que dirimir.

Señaló que si se presentó una queja en el Instituto Nacional Electoral (INE) fue de ciudadanos que sienten hay una invasión, no del gobierno del Estado, no es su competencia, pues no tiene atribuciones para ello.

-Son juicios de protección de derechos político-electorales que solo le compete a los ciudadanos –indicó y comentó al parecer ya se presentó una queja.

Sobre las acciones de defensa del territorio campechano, comentó cada dependencia en el ámbito de sus atribuciones y facultades, puede realizar ciertas acciones que va en beneficio de las comunidades, como los municipios y añadió que en las comunidades donde no hay una oficina de la dependencia, acude una unidad móvil para realizar los trámites necesarios para la población.

-No los abandonamos, tenemos presencia y aun así vemos actos de Quintana Roo para poder tener arraigo en la comunidad –señaló y con esas acciones se violenta el estado de Derecho, y destacó el Gobierno del Estado ya ha hecho un extrañamiento a través del Secretario General de Gobierno.

-En Campeche lo sabemos y no es que estemos impávidos ante esto sino mantenemos una prudente calma pues sabemos dónde están nuestros límites, somos primeros en Derecho, nacimos del Estado de Yucatán cuando era un solo territorio, tenemos la razón histórica y la razón legal y lo que hacemos es por la vía constitucional llevar a cabo las acciones.

¿Es una burla?

-Sentimos es una intromisión, no queremos caer en ese debate; lo hemos mantenido en un tema jurídico estrictamente y no vamos a caer en descalificaciones por parte y menos del Poder Ejecutivo, el gobernador es un caballero y cuando tiene la necesidad, la valentía de decirlo, lo dice. Hay instancias legales para resolver –finalizó.