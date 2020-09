Autoridades hacen públicas imágenes para localizar a presuntos violadores

Luego de más de un año, que unos sujetos acorralaran y violaran a una mujer y luego lograran huir del lugar, las autoridades de Londres han decidido publicar un video de los presuntos culpables.

“Hemos publicado imágenes muy claras de cámaras de seguridad, con la esperanza de localizar a los sospechosos”, subrayó el detective Daniel Hooper, quien instó a los usuarios a ver las fotografías para identificar a los hombres.

Los agresores posterior a su fechoría fueron captados por las cámaras de seguridad de un establecimiento riéndose de la situación a manera de festejo.

Cabe mencionar que tras el artero ataque a su persona, la víctima actualmente continúa recibiendo apoyo de agentes especializados.

#APPEAL | Do you recognise these men? Police investigating a rape in #Hackney have released CCTV of two men they want to speak to. ☎ Anyone with info please call 101 quoting 3082/19AUG.https://t.co/UMqpZBmMTB

— Hackney Police (gov.uk/coronavirus) (@MPSHackney) September 22, 2020