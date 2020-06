Avanza verificación de daños en sector pecuario

Un avance del 70 por ciento presentan los trabajos de verificación de daños en el sector pecuario en la entidad, ocasionados por la tormenta tropical “Cristóbal”, aseguró Omar Arjona Ceballos, presidente Unión Ganadera Regional Campeche, quien indicó la información se subirá a una plataforma para asignar un folio que permitirá a los médicos veterinarios zootecnistas podrán acudir al campo para constatar las afectaciones.

-Estamos cubriendo bovinos, ovinos, caprinos y colmenas –precisó-. No son las autoridades las comunidades las que tienen que cuantificar los daños sino los mismos productores, cada uno tiene que dar la información y en el caso de los ganaderos, no hay problemas porque tenemos un sistema de trazabilidad, es decir, cada unidad animal tiene un número y todos deben tener arete, o de lo contrario, no entra en el seguro –puntualizó.

Señaló es el municipio de Hopelchén donde tienen algunas dificultades pues en la zona de la Montaña, de Ukum, el agua aun presenta un nivel alto y se cruza en lancha por lo que la información se obtiene de forma lenta en esa zona.

Aunque no precisó fecha de pago, aseguró no tiene que concluir toda la revisión para empezar a pagar, “los reportes ya se están haciendo, cuando tienes los folios, se programas los médicos para el trabajo de campo, se reporta a oficinas centrales de la Confederación Nacional Ganadera, y van soliendo conforme se reúne toda la información.

-Todavía no empieza el pago porque estamos en la verificación de campo, y tenemos un 60 por ciento de avance en la verificación documental.

-No hay cantidad, no hay tope asignado en cuanto al presupuesto. Es un seguro de la Confederación Nacional Ganadera; hace dos años era subsidiados los fondos de aseguramiento por parte de la Federación, desde el año pasado quitaron ese subsidio, entonces, es directamente de la Confederación –finalizó.