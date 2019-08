AVIÓN ATERRIZA DE EMERGENCIA TRAS CHOCAR CON BANDADA DE PÁJAROS

Un Airbus 321, perteneciente a la compañía rusa Uralskie Avialinii, con 233 personas a bordo tuvo que aterrizar de emergencia en un campo de maíz en las afueras de Moscú, sin que se registraran víctimas mortales.

Según el Ministerio de Rusia para Situaciones de Emergencia, al menos diez personas, de ellas tres niños, resultaron heridas, ninguna de gravedad, en el accidente.

El aparato, perteneciente a la compañía rusa Uralskie Avialinii, chocó con una bandada de pájaros al despegar del aeropuerto de Zhukovski, en la afueras de Moscú, con destino a Simferópol (Crimea), declaró un portavoz de Rosaviatsia citado por la agencia Interfax.

Según las primeras informaciones, a consecuencia de la colisión con las aves se apagó una de las dos las turbinas del avión y la otra redujo considerablemente su potencia.

El Airbus aterrizó en el maizal de panza y con los motores apagados.

Amazing that this didn’t turn out worse: 23 injured in Russian plane's emergency landing in cornfield after bird strike (from @AP) ⁦@icao⁩ ⁦@IATA⁩ #ural https://t.co/Pqbdk9atl1

— Joan Lowy (@AP_Joan_Lowy) August 15, 2019