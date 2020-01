Avión deja caer combustible en una escuela en los Ángeles

Un avión que tuvo que regresar al Aeropuerto Internacional de Los Angeles arrojó combustible este martes en el patio de recreo de una escuela primaria, informaron funcionarios.

El director de información pública del Departamento de Bomberos de Los Ángeles informó, vía Twitter que los bomberos atendían a “múltiples pacientes” en la escuela ubicada en el suburbio de Cudahy, California.

El portal de rastreo de vuelos FlightAware muestra que el vuelo 89 de Delta Air Lines con destino a Shanghai, China, partió del LAX, voló sobre el sur de California y regresó al aeropuerto. Al parecer tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia.

Caught this in Bell Gardens over my house NEWS SAID IT DROPPED FUEL OVER AN ELEMENTARY SCHOOL IN CUDAHY @KTLA @FOXLA @cnnbrk @UniNoticias @NBCLA @ABC7 @ABC @NBCNews @TelemundoNews pic.twitter.com/VG3HBpyYtn

