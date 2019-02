AYUNTAMIENTO NO DEBIÓ DESCONTAR SALARIO A HUELGUISTAS

El Ayuntamiento de Campeche no debió haber descontado a quienes se sumaron a la huelga, aseguró el secretario de Trabajo y Previsión Social, Jorge Radamés Romero Bock, sin embargo, aclaró que hasta ahora no han recibido ni una queja contra la comuna, aun así, no descartó la posibilidad de llamar a las autoridades municipales para conciliar y que se le cumpla a los trabajadores.

“No se les debió descontar, aunque como hemos mencionado nosotros no podemos inmiscuirnos en esto porque no tenemos ninguna queja, tendrían que acercarse los trabajadores para revisar la ley y ver de qué manera apoyarlos, pues como se ha mencionado, las partes llegaron a un acuerdo sin la intervención de la Junta de Conciliación y Arbitraje”.

Jorge Radamés no descartó que en los próximos días se llame al Ayuntamiento para buscar la conciliación y se les reembolse a los trabajadores los días que se les descontó, o bien esperar a la siguiente quincena para ver si como comentaron los líderes sindicales se refleja el pago.

“Estamos en la mejor disposición de apoyar a los trabajadores, es una situación complicada y que se tendría que revisar, podría ser posible llamar al Ayuntamiento, eso dependerá de lo que procesa en los siguientes días”.