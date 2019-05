AYUNTAMIENTO NO REGULA A MOTOTORTILLEROS, ACUSAN

Cuatro tortillerías han cerrado por el incremento y la falta de regulación en la que el Ayuntamiento de Campeche tiene a los mototortilleros, acusó el presidente del grupo de microempresarios de la Masa y la Tortilla, Mauro Chan Canto, al indicar que no se tienen buenas ganancias porque además la comuna les cobra demasiado por la licencia.

“Nos cobran un promedio de 9 mil pesos por licencia, nada más en basura son 4 mil 500 pesos y se han generado nuevas razones de pago para incrementar las percepciones del Ayuntamiento afectando cada vez más la economía de los microempresarios, aunado a ello el tema de los mototortilleros está incontrolable y la situación que vivimos es crítica”.

Dijo que hay un reglamento interno que el Ayuntamiento está incumpliendo, pues pretenden cobrar a microempresarios privilegiando a las grandes cadenas que el alcalde está trayendo a la entidad y que ha inaugurado en días pasados.

“Las autoridades municipales nos han ignorado, ya hemos planteado esta situación y hasta la fecha no hemos tenido respuesta, queremos que como en Lerma no se deje entran a ningún repartidor de tortillas más que los que están instalados, nos vamos a organizar entre nosotros porque en el Ayuntamiento no hacen nada”.