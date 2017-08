AYUNTAMIENTO QUIERE ACABAR CON LOS “FIESTEROS”: ROGELIO LOEZA

Y mientras el Gobierno del Estado a través del Fondo Campeche otorga créditos a pequeños comerciantes, el Ayuntamiento de Campeche se encarga de ponerle trabas.

Rogelio Loeza Chin, presidente de la Asociación de Fiesteros del Barrio de San Román, aseguró que el ayuntamiento de Campeche les dio “el espacio que ellos quisieron” y no los que le corresponden por ser la agrupación con más antigüedad y ser campechano, pues solo cuentan con siete lugares para cerca de veinte agremiados, “todo para derrocar a Rogelio” y lo único que lograrán será acabar con los fiesteros.

Asimismo, denunció que el cobro se incrementó prácticamente al doble, pues ahora deberán pagar alrededor de cuatro mil pesos por cada puesto.

-No le quieren dar a mis compañeros para que me dejen solo, estoy acostumbrado a trabajar y no me interesa lo que hagan los demás. Pero me dicen ahorita que no puedo agarrar el San Román porque tengo una deuda del Foro Ah Kim Pech del año pasado, pero vine a pagarle al Ayuntamiento 17 mil 500 pesos porque ¿de dónde agarro los 40 mil pesos si nunca me dejaron trabajar?

Indicó que el año pasado no lo dejaron sobresalir para poder tener ingresos pues no tenían luz en el Foro, ni alguna facilidad para trabajar, solo lo acosaron.

-Ahora no dicen nada del Foro y se van con la “bajadita” y agarran de pretexto los 40 mil pesos porque venimos a pagar y es el cobro individual, no por agrupación y es un as que se sacaron de la manga. Cada socio deberá pagar casi 4 mil pesos por un carrito de dulces, por uno de churros de dos metros; yo pagué 16 mil pesos el año pasado y hoy deberán ser 30 mil pesos más 500 -por el servicio- de basura.

Indicó que solo le dan espacio para siete negocios, de un total e 19 que tiene la agrupación, de los que tres son propios y añadió que todos enfrentan la misma situación. Agregó que los espacios existentes debieron dividirse de manera proporcional entre las tres agrupaciones que trabajan este tipo de atractivos en las ferias.

Por último, comentó que el secretario del Ayuntamiento, Jesús Quiñones Loeza, le pidió reunirse con él, cita a la que acudió, aunque dijo no tener muchas esperanzas de que las noticias sean favorables, ni en San Román ni en el Foro, donde el espacio ya se concesionó a la misma empresa del año anterior.