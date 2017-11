AYUNTAMIENTOS, RESPONSABLES DE REGULAR EL CRECIMIENTO DEL ESTADO

Juan Antonio Vázquez García, presidente del Colegio de Arquitectos, señaló son los Ayuntamientos el nivel de gobierno en el que recae el control del crecimiento de las ciudades, al tiempo que apuntó son los municipios de Carmen, Campeche, Calkiní, Escárcega y Champotón, los que tienen Plan de Desarrollo Urbano, pues cuentan con más de 50 mil habitantes.

Asimismo, señaló que los seis municipios restantes también deben contar con este documento, para su organización territorial.

En entrevista, indicó que hay un crecimiento desordenado de las ciudades no solo en Campeche sino en todo el país, que la hacemos los ciudadanos, los constructores, y una parte el gobierno pues a veces no se aplica la ley o los ciudadanos no quieren cumplir y los desarrolladores quieren hacer una voluntad propia, por lo que todos deben participar en el ordenamiento para vivir de manera estable.

En este contexto, para evitar un crecimiento anárquico, manifestó los programas de desarrollo urbano que se deban establecer son los mecanismos para que haya orden en el crecimiento de la población, por lo que apuntó el ordenamiento territorial requiere establecer al interior del estado todas las vocaciones del suelo.

Comentó que en cada administración hay un plan de desarrollo y la Ley de Asentamientos establece que los municipios deben establecer su propia organización espacial y su proyecto de planeación en base a esta por lo que existen programas directores urbanos que son los que indican cómo debe darse el crecimiento, pero éste cambia por el desarrollo económico o la dinámica que genera la ciudad, y debe revisarse cada determinado tiempo

Puntualizó que los Ayuntamientos tienen la obligación por ley de establecer el ordenamiento de su territorio e incluye el ordenamiento de la población, y los programas están establecidos para ciudades de más de 50 mil habitantes y los que tienen ese número también tienen un programa director urbano como son Carmen, Campeche, Champotón, Calkiní y Escárcega.

-Lo que se tiene que ver es que no se queden fuera los municipios menores porque las ciudades no paran de crecer y se debe prever ya su ordenamiento. Ahora, en los que ya tenemos problemas, regularizar la organización de las ciudades entre todos, en lo que tenemos que participar los ciudadanos.