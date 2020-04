Beatriz Gutiérrez se vuelve tendencia al defender a su esposo en Twitter

Tras el informe (trimestral) que el presidente Andrés Manuel López Obrador diera el día de ayer en Palacio Nacional, un analista escribió en su cuenta de Twitter si no hubiera sido mejor haberlo dado en su despacho, comentario al que reaccionó Beatriz Gutiérrez Müller.

Alejandro Hope escribió desde su cuenta personal de Twitter; “Sin invitados, ¿Cuál es el sentido de dar un discurso en el patio de Palacio Nacional? ¿Por qué no hacerlo en su despacho?”, publicó.

A lo que Beatriz Gutiérrez respondió con un contundente; “Cuando usted se postule, y triunfe, lo puede hacer desde su oficina.”

A este comentario se desencadenaron otra más entre los que se encuentran Paco Calderón, Javier Lozano, entre otros.

“Tache. Está bien que usted no se vea como Primera Dama, pero no tiene por qué no comportarse como si lo fuera. Sobre todo tratándose de una pregunta enteramente válida”, profirió el caricaturista Paco Calderón.

Por su parte el ex panista y ahora priista Javier Lozano no perdió la oportunidad de descalificar el criterio de la también investigadora y le dijo “amargada” a Gutiérrez Müller:

“Dado que la NO primera dama @BeatrizGMuller me tiene bloqueado, pido le transmitan que pienso que es un ser intolerante y amargado. La libertad de expresión se debe respetar aunque no se comparta. Mi coincidencia total con @ahope71. Este show fue ridículo, en fondo y forma”, publicó junto con una captura de pantalla del inicio de la discusión.