Belinda expresa lo que piensa de Danna Paola

Tras los rumores de rivalidad, Belinda no descartó la posibilidad de grabar una canción junto a Danna Paola.

Linet Puente le pregunto en entrevista si grabaría junto a Danna, a lo que Belinda respondió afirmativamente e incluso dejó ver su admiración por su colega.

“Sí estaría padre, ella es una chica muy talentosa, la admiro, la respeto mucho y la verdad no sé qué esté haciendo en este momento, pero estaría muy bien”

Sin embargo, Belinda explicó que por ahora su mente está más bien concentrada en lo que ocurre con el virus COVID-19, que ha dejado miles de muertes en el mundo.

“Por todo esto del coronavirus, honestamente no se nos ha ocurrido, no hemos pensando en eso, por lo menos yo he pensado en mi familia en que estén bien, no he pensado en mi carrera para nada. (pienso) en mi familia, en mis seres queridos, en la gente que está muriéndose”, dijo la intérprete de “El Sapito”.