BONILLA NO ME LLEGA NI A LOS TALONES: URUETA MOHA

“Manuel Bonilla me solicitó su jubilación desde enero, y todavía el mes pasado me reiteró esta intención”, afirmó el líder del Sindicato de los Tres Poderes, José del Carmen Urueta Moha, aclarando que esta gestión fue hecha por la federación de sindicatos, ya que en realidad, el líder del sindicato del Ayuntamiento no tendría derecho a este privilegio por haber sido despedido de la comuna desde el inicio del actual trienio.

”Me lo ha solicitado en varias ocasiones desde enero, es una gestión que hizo la federación nacional no la hice yo, él dice que la jubilación es un derecho pero no en su caso porque él no está activo como un trabajador normal en este momento, ahora quedaría a consideración de la administración municipal jubilarlo o no”.

Urueta Moha aseguró que Manuel Bonilla Carrillo no representa una amenaza para él en caso de querer aspirar a dirigir los Tres Poderes pues asegura que no cuenta ni con el respaldo de 100 trabajadores.

”Bonilla y que lo sepa, él no me llega ni a los talones, es fácil abrir la boca y seguir diciendo mentiras, ese muchacho no tiene ni a cien trabajadores, a ver que me traiga 600 firmas, esas 800 que dice tener son de años atrás, qué fácil agarrar el documento y poner un nuevo encabezado actualizado y listo, pero la realidad es otra”.

El líder sindical de los Poderes comentó que como lo había publicado en sus redes sociales, se reinstalarán a los trabajadores suspendidos, y dijo que quedó abierta la posibilidad de que sean éstos trabajadores quienes elijan el área de trabajo donde quieren estar.

Agregó que se le pagarán los días de huelga a un aproximado de 350 trabajadores, pues aseguró que no a todos se les descontó.