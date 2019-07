BRILLAN ATLETAS EN QUERÉTARO

Lanzadores campechanos destacaron en el Décimo Campeonato de Norte, Centroamérica y el Caribe de Atletismo (NACAC), que se lleva a cabo en la Pista del Parque Querétaro 2000, en la ciudad de Querétaro, dio a conocer el Instituto del Deporte de Campeche.

En este primer día de competencias internacionales, en la prueba de lanzamiento de disco en la categoría Sub 18 la medalla de oro le correspondió a María Fernanda Flores de Zacatecas, México, al imponer una marca de 14,99m; medalla de plata para Treneese Hamilton de DMA con una marca de 14,65m y medalla de bronce para la campechana Mariana Almeyda Romero con una marca personal de 14,05 metros.

En entrevista mencionó: “Me siento muy feliz, porque cumplí con mis metas, y porque no solamente represente al estado, sino también a México y me siento muy orgullosa por ser la tercera mejor de América; llegar hasta este lugar fue un trabajo de muchos, como del área de medicina, de mi entrenador y del apoyo de mis papás y amigos, que siempre me mandaban mensajes de apoyo. Sé que no es la mejor marca que hubiera preferido, pero el objetivo era estar en el pódium, dejar en alto a México, al estado y sobre todo a mi familia en lo alto”.

En la prueba lanzamiento de disco, el primer lugar le correspondió a Ralford Mullings de Jamaica, quien registró una distancia de 62,34 metros; el segundo lugar para Tarajh Hudson, de Bahamas, con una distancia de 56,74 metros, el tercer lugar para Julio César Santos de México con una distancia de 54,40 metros y el cuarto lugar para el campechano Javier Gerardo Ávila Santoyo, quien registró una distancia de 49,35 metros.

“Me siento orgulloso de haber representado a todo el país y poner en alto su nombre, no es fácil llegar a este punto, pero no es mi límite, voy a poner más de mis esfuerzos para llegar al podium”, señaló el lanzador campechano.

Los atletas que agradecieron el apoyo del Gobierno del Estado atreves del INDECAM, por el apoyo recibido para asistir a este evento; por su parte el Instituto del Deporte de Campeche (Indecam), extiende su felicitación a estos atletas que ponen en alto el nombre del Estado en este evento de talla internacional.

También se espera la actuación de la destacada vallista de los 100 metros, María Fernanda Patrón Noguera, donde se esperan muy buenos resultados para México.