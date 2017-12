BRILLAN PESISTAS CAMPECHANOS EN TORNEO DEL PAVO

Al arrancar el Torneo Nacional del Pavo de levantamiento de pesas 2017, la delegación de Campeche brilló en el primer día de competencias al obtener un total de 15 medallas, de las cuales seis fueron de oro, cinco de plata y cuatro de bronce, destacando la actuación de Adolfo Tun Dzib, con tres preseas doradas.

El Torneo del Pavo tiene como sede en el Hotel María Dolores en San Luis Potosí, con la participación histórica de más de 600 atletas de todo el país, y es es organizado por la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas.

La delegación de Campeche en este primer día de competencias obtuvo un total de 15 medallas, producto de seis de oro, cinco de plata y cuatro de bronce: Adolfo Tun Dzib en la división 48 kilogramos categoría Sub 12-13 se adjudicó tres medallas de oro; Guadalupe Hernández en la categoría Sub 15 división 44 kg., obtuvo tres de oro; José Poox Peralta se adjudicó tres de plata; Yuliza Muñoz Matos se adjudicó do de plata y 1 de bronce, y Rodrigo Torres Queb en la división 40 kg categoría sub 12-13 finalizó con tres de bronce.

En el segundo y último día de competencias entrarán en compitencias: Pedro Mijangos, Darwin Naal y Gustavo Álvarez, así lo informo el entrenador Javier Tamayo Torres.

El director del Instituto del Deporte de Campeche, Jorge Carlos Hurtado, felicitó a estos atletas que forman parte del Programa Estatal de Alto Rendimiento y talentos deportivos, que ponen en alto a Campeche en este evento nacional.

JUDOCA VA A CUBA

El destacado judoca campechano Moisés Rosado del Ángel, viajará esta tarde con la Selección Nacional Seniors, que participarán en “La Copa Cerro Pelado de Judo” que se desarrollará este fin de semana en La Habana, Cuba.

Rosado del Ángel se encuentra concentrado con la selección nacional en las instalaciones de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), y competirá en la categoría Seniors División 60 kilos.