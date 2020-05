Bundesliga acaparará reflectores del mundo

Los ojos del mundo entero estarán puestos en la Bundesliga este fin de semana, la liga alemana está lista para que este sábado se convierta en la primera de las cinco grandes ligas de Europa en volver hacer que ruede el balón, tras dos meses de inactividad deportiva derivada por la pandemia del coronavirus. Borussia Dortmund ante Schalke 04 reanudan la competencia.

Las miradas de toda la afición alemana y del mundo entero estarán puestas en la Bundesliga, mientras otros gobiernos y autoridades sanitarias también estarán pendientes de ver cómo funciona el criticado “modelo alemán”.

La Bundesliga volverá a la actividad, sí, pero lo hará a puerta cerrada. La última ocasión que los estadios abrieron sus puertas fue el 11 de marzo pasado cuando el Borussia Monchengladbach recibió al Colonia en duelo pendiente de la fecha 21. Para entonces el coronavirus ya era una amenaza mundial.

Al certamen teutón le restan nueve jornadas por disputar más un duelo pendiente de la jornada 24, y los 82 encuentros por disputar serán a puerta cerrada y bajo un riguroso protocolo de seguridad en los traslados y hospedaje de los clubes, y sin celebraciones de los goles, algo que será anormal, no habrá abrazos ni contacto físico.

El líder del torneo es Bayer Munich, con 55 puntos, perseguido por el Borussia Dortmund con 51 unidades y el sorprendente RB Leipzig, con 50.

La jornada completa es la siguiente: Borussia Dortmund vs. Schalke 04; RB Leipzig vs. Friburgo; Hoffenheim vs. Hertha Berlín; Fortuna Düsseldorf vs. Paderborn; Augsburgo vs. Wolfsburgo; Eintracht Frankfurt vs. Borussia Monchengladbach. Domingo, 17 de mayo, Colonia vs. Mainz; Unión Berlín vs. Bayern Múnich. Lunes 18 de mayo, Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen.