BUQUES DE GUERRA DE EU Y RUSIA, A PUNTO DE COLISIONAR

Buques de guerra estuvieron hoy a pocos metros de colisionar en un confuso incidente en el Pacífico del cual ambas partes se culpan, de acuerdo a fuentes de información de Estado Unidos y Rusia

“Un destructor ruso hizo una maniobra insegura contra el USS Chancellorsville, cerrando entre 15 y 30 metros, poniendo en riesgo la seguridad de su tripulación y de su barco”, informó la cadena estaduniodense de noticias CNN y citó al portavoz de la Marina de Estados Unidos, Clayton Doss, en un comunicado.

Sin embargo, fuentes rusas de la Flota del Pacífico negaron la versión del incidente y aseguraron que fue el buque de la marina estadounidense el que lo provocó con sus maniobras.

La Marina de Estados Unidos dijo en un comunicado que la acción ocurrió en el Mar de Filipinas, mientras que las fuentes rusas aseguraron que el incidente ocurrió en el Mar de China Oriental.

La naves de guerra de las dos potencias militares se acercaron a una distancia de entre 15 y 50 metros, según las versiones de encontradas ambas partes, y detallaron que su navíos se vieron obligados a realizar maniobras de emergencia para evitar una colisión que pudo resultar catastrófica, detalló la cadena de información norteamericana.

BREAKING: #USNavy has released video of #USSChancellorsville being forced to maneuver to avoid collision, after #Russian destroyer Udaloy I made an unsafe and unprofessional approach in the Phillippine Sea, June 7th. (1/2) pic.twitter.com/HpmAMtYraS

— U.S. Navy (@USNavy) June 7, 2019