Busca CNDH bajar índices de violencia de género en Campeche

Para tratar el tema de violencia de género arribó a la ciudad capital la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, quien destacó que en diversas reuniones se buscará una estrategia para que en Campeche no incrementen las cifras de delitos que atenten contra las mujeres.

“Se busca que no incrementen las alarmantes cifras de mujeres violentadas, no solo en Campeche sino en todo el país”, significó Piedra Ibarra a su llegada en el aeropuerto de la capital.

Destacó que una de las funciones más importantes de la CNDH es velar y salvaguardar los derechos de las mujeres que por años han padecido diversas circunstancias que atentan contra sus garantías individuales.

Recalcó que Campeche está en un sitio privilegiado en cuanto a cifras por violencia de género, pero no hay que bajar la guardia, por el contrario precisó que es importante que se avance con estrategias que vayan encaminadas a que en un futuro no muy lejano no haya una sola víctima.