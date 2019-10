BUSCAN PROHIBIR MUTILACIÓN DE ANIMALES CON FINES ESTÉTICOS

El problema de los basureros clandestinos no es una situación que se dé solamente en el Municipio de Campeche; hay infinidad de tiraderos de este tipo en Tenabo, Hecelchakán y Calkiní y se pueden observar incluso sobre la carretera, pero la solución a este problema no es solo de las autoridades, debe haber una participación activa de la ciudadanía, manifestó Alvar Ortiz Azar, presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso del Estado.

Agregó presentará en unos días más, un exhorto a los Gobiernos Municipales para atender esta problemática, así como una iniciativa de Ley de Cambio Climático en el Estado de Campeche y otra que prohíba la mutilación de animales con fines estéticos.

-Desde hace algunos años se escucha hablar sobre este problema y ya tuvimos una reunión con la secretaria de Medio Ambiente, Ileana Herrera, en donde se trató este tema, porque debe ser un tema de la agenda ambiental de todos los Gobiernos.

-Hay una cantidad infinita de basureros clandestinos no solo en la ciudad y se puede ver cuando pasas por carretera por otros municipios, pero no he escuchado por parte del Ayuntamiento un pronunciamiento sobre este asunto y que sea parte de su agenda. Sin embargo, desde el Congreso del Estado podemos hacer un exhorto para que todos los Ayuntamientos pongan especial atención a los basureros clandestinos.

Por último, puntualizó de nada sirve haya leyes que sancionen o las autoridades atiendan el problema, si no hay conciencia ciudadana sobre el correcto manejo de los residuos y que lo que se destruye es el futuro de las nuevas generaciones.