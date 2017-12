BUSCAN QUE MICROEMPRESARIOS DOTEN DE PRESTACIONES A TRABAJADORES

Fredy Martínez Quijano, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en Campeche, informó que ese organismo trabaja para que tengan prestaciones los trabajadores de la micro empresa, como son derecho a vivienda, medicina institucional, entre otros, temas que se tratarán en una reunión que tendrá lugar en breve.

-Estos temas tan vulnerables, los estamos trabajando a través de la Confederación, de la que forma parte la dirigente estatal de los pequeños comerciantes, Candelaria Cajun, esto se analizará este mes y en unos días más sabremos la fecha precisa de la reunión de trabajo.

-Se ha insistido tanto que estamos seguros habrá muy buenos resultados; es un trabajo cuyos resultados se verán poco a poco, pues no pueden venir en cascada los beneficios, pero con voluntad y sobre todo con mucha insistencia, como lo hemos hecho, estamos seguro lo vamos a lograr.

Enfatizó que los temas a tratar son las prestaciones sociales que requiere el trabajador.

-Son temas como derecho a vivienda, derecho a la salud, a la educación, tener medicina institucional, todo este tipo de situaciones, que por ser un grupo vulnerable y a lo mejor por los ingresos no se percibe o no lo declaran como uno quisiera porque son pequeños comercios y son pequeños ingresos pero no por eso dejan de tener derecho a prestaciones tan importantes, indicó.

-Quiere decir que los pequeños comerciantes van a proteger a la gente que trabaja con ellos y como sector popular, vamos a encabezar este proyecto, en el que participarían de dos mil a tres mil comercios que hay en Campeche.