Buzito Guzmán vuelve a casa

El día 4 de spring training de los Piratas de Campeche trajo al campechano Marco Antonio Guzmán Aguilar de vuelta al equipo que lo firmó para Liga Mexicana de Béisbol, así como cinco jugadores más: José Lugo Armenta, Fernando Inzunza, Erik Sandoval, y los hermanos Rodolfo y Rafael Aguilar.

Los clubes de béisbol Piratas de Campeche y Sultanes de Monterrey, anunciaron un movimiento, por el cual los regios adquirieron los derechos de retorno de Carlos Soto, quien ha sido obtenido mediante un canje con los Piratas y actualmente pertenece al sistema de sucursales de los Cardenales de San Luis.

Al adquirir los derechos de retorno de este joven pelotero, Sultanes de Monterrey, cedieron al conjunto campechano los derechos de Marco Antonio Guzmán Jr. pelotero con futuro prometedor en la Liga Mexicana de Béisbol, quien ahora jugará para el equipo de la ciudad que lo vio nacer.

“Me siento muy contento de regresar a los Piratas de Campeche, el equipo que me firmó para el béisbol profesional, vengo con las ganas de trabajar fuerte y ayudar al equipo a estar en los primeros planos, algo que no ha sucedido en los últimos años, vengo a ganarme un lugar”, dijo el hijo del ex receptor Marco Antonio Guzmán.

El joven infielder, preguntado sobre estar bajo el mando de Francisco Campos, dijo: “A Pancho lo admiro mucho, es un pelotero ícono no de los Piratas de Campeche sino del béisbol mexicano, además hemos estado en el mismo equipo en la Liga Mexicana del Pacífico, con los Tomateros de Culiacán, él como coach y yo como jugador”.

Marco Guzmán Jr., como también lo conocen en el medio del béisbol, se desempeña como shortstop, aunque también se puede desempeñar como tercera y segunda base. Es hijo del buzo Marco Antonio Guzmán Silva, pelotero que llegó a Campeche en 1984 y llegó para formar una nueva familia. El “Buzito” nació en Campeche el 7 de agosto de 1994.

En marzo del 2012, cuando tenía 17 años de edad, fue firmado por los Gigantes de San Francisco.