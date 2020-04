Calderón está de acuerdo con AMLO en hacer las paces

El exmandatario Felipe Calderón dijo este martes estar de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador en acordar una tregua, esto ante la emergencia sanitaria que atraviesa el país por el COVID-19.

“Le tomo la palabra, hagamos una tregua. No polaricemos ni desde la Presidencia (conservadores, etc), ni desde la oposición. Concentrémonos en atender la emergencia”, publicó en su cuenta de Twitter.

Este martes, López Obrador hizo un llamado para que haya unidad en el país y pidió una tregua a sus adversarios ante la epidemia de coronavirus en México.

“Aunque han querido los conservadores alentar la división, polarizar, no han podido. Nos ayuda mucho que se tenga unidad y llamo a la unidad, incluso a los adversarios, la patria es primero (…) Lo interesante es que busquemos la unidad en estos momentos, es una tregua de un mes”, recalcó el presidente de México.

Sr. Presidente: aquí acompaño el tweet en el que hice una pregunta abierta. No hice la afirmación que Usted dice. Pregunté y estoy en mi derecho. También publiqué la aclaración de la Sra. Beatriz Gutiérrez. Si eso le parece ofensivo o calumnioso, me disculpo. (no lo es) https://t.co/HcljSC83MT

— Felipe Calderón (@FelipeCalderon) March 31, 2020