CALIFICAN DE MACHISTA A GABRIEL SOTO, DESESTIMA ESFUERZO DE SU EX

Los dimes y diretes entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto parecen no tener fin. En esta ocasión, las hijas de los exesposos están viviendo con su padre, pues la actriz estará unas semanas fuera del país para grabar una película.

A través de sus redes sociales, Geraldine comentó que se encuentra en República Dominicana grabando una película llamada Los Leones.

“Me tocó trabajar fuera de mi país por un par de semanas, estoy muy contenta de hacerlo por este proyecto, muy feliz”, dijo la actriz en la plataforma.

Y agregó lo mucho que extraña a sus pequeñas:

“Estando ya en mi habitación estudiando para el rodaje de mañana reviso mi cel y me encuentro con esta foto. Me recuerda que claro que se hacen sacrificios. En este caso, estar lejos de ellas por estos días, aunque no son muchos siempre es duro”.

Y aunque Geraldine aseguró que sus hijas reconocen el esfuerzo que su mamá hace trabajando, a Gabriel Soto pareció no gustarle en absoluto todo lo que su exesposa difundió en redes.

A través de un mensaje que fue calificado de machista, Gabriel Soto desestimó los esfuerzos de Geraldine y le dijo que lo que hace no es un sacrificio, pues él es quien se encarga de todos los gastos de sus hijas y de ella:

“Cómo sacrificio [SIC] si la elección de trabajar es tuya. Porque necesidad ninguna, yo pago todo para ellas y para ti”.

Aunque el actor eliminó el mensaje a los pocos minutos de publicado, la usuaria @chamonic guardó la captura de pantalla con la contundente prueba.