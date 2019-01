CAMARONEROS EXIGEN BAJAR PRECIO DEL DIESEL

El 65 por ciento de las ganancias que deja la captura de camarón, es destinado a la compra de diesel, por lo que ante esta situación, los empresarios de este sector, piden al Gobierno Federal hacerlos competitivos y mejorar los precios de este combustible, refirió el empresario camaronero, Francisco Romellón Herrera.

”Queremos que este nuevo gobierno nos escuche para sea un precio fijo el que se tenga en el diesel, pues según estudios, el precio a la flota camaronera no debería rebasar los ocho pesos, o bien que se asigne un precio especial para México, para hacernos más competitivos, nuestro problema ha sido la competitividad y rentabilidad en estos últimos tres años”.

Francisco Romellón comentó que solo el 22 por ciento de la captura es ganancia para los hombres de mar, prácticamente nada, y lo único que haría crecer al sector es el descenso en el precio de los combustibles, pues dijo que las mejores zonas para la pesca las tiene Pemex, y lo que les queda a los pescadores es luchar por mejorar su rentabilidad.

“El 22 por ciento es de la gente, el 65 por ciento es el diesel y prácticamente no queda nada, los volúmenes se han mantenido, no hay los suficientes para pagar los costos con los que hoy opera la actividad pero se podría recuperar la producción, pero hasta hoy la flota no ha sido cien por ciento eficiente derivado de los altos costos, la producción se ha mantenido en 150 kilos por noche muy buena pesca 200 kilos por noche”.