Camaroneros pedirán apertura simultánea de la temporada en el Golfo

Ante la elevada inversión que deben realizar en combustible y avituallamiento de cada navío de la flota camaronera para la temporada de camarón en Tamaulipas, la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca) solicitará este año se autorice la apertura simultánea en el Golfo de México.

Indicó son muy pocos barcos los que tienen capacidad económica para salir en la próxima temporada pero será hasta mediados del mes de agosto que los empresarios del ramo podrían saber con precisión cómo está la situación este año.

-Tenemos un año muy difícil; el Gobierno Federal ya quitó todo apoyo en gasolina ribereña y combustible para la flota camaronera; hoy no tenemos nada, no hay esperanza de que la autoridad diga si reconsiderará y se ha seguido luchando, trabajando para que recapacite pues es una mala decisión y además está el tema de la pandemia por COVID-19.

Romellón Herrera agregó la economía del sector está en una tapa “muy grave pues no hay buenos precios llámese para camarón, pulpo, caracol; la demanda está muy baja, no hay… los barcos camaroneros no podemos decir cuántos van a salir y los armadores tratan de conseguir crédito, porque ya están descapitalizados después de dos temporadas muy malas, y los bancos están temerosos porque ya saben que el Gobierno de la República le quitó todos los incentivos que tenía la pesca y para la Banca no somos sujetos de crédito”.

Recordó este año se amarraron desde abril, porque no había producción ni descuento en los combustibles por lo que el panorama es muy adverso.

-Se está pidiendo a la autoridad que ve las vedas, nos den la posibilidad de aperturar simultáneamente para no ir a Tamaulipas pues nos cuesta 10 mil litros de diesel con un costo de 210 mil pesos por navío, y el avituallamiento paso de 800 mil pesos pasó a 1.3 millones de pesos, por el precio del diesel. Son muy pocos los que tendrán la posibilidad de salir.