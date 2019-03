CAMBIAR EL PAÍS REQUIERE TIEMPO: CCE

Luego de señalar que en cien días no se pueden reflejar los cambios que los mexicanos quieren, Víctor del Río R. de la Gala, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche (CCEC), indicó que los empresarios y ciudadanos deben ser objetivos y entender que un procedimiento así lleva tiempo, por lo que hay que esperar para ver resultados.

En improvisada rueda de prensa, aseguró hay cosas importantes que realiza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, como el combate a la corrupción, así como lo relativo a las gasolinas, que no se habían hecho por lo que “cien días sería injusto, en mi opinión, hacer un análisis porque no creo que sean suficientes” para notar un cambio.

En este sentido, comentó en el reciente cambio del dirigente nacional del Consejo Coordinador Empresarial, al que asistió el Jefe de la Nación, el sector empresariado se sumó al Gobierno para trabajar en equipo y López Obrador respondió de manera importante, pues también se une e hizo compromisos importantes con este sector como el crecimiento al 4 por ciento, erradicar la pobreza y combate a la corrupción.

Por otra parte, Del Río R. de la Gala, respondió a las críticas que le hiciera el dirigente de la Confederación de Trabajadores de Campeche (CTC), Manuel Sánchez Abnal, en el sentido de que no se acerca a este tipo de organismos, por lo que indicó lo hizo mientras estuvo al frente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), pero “trabajo con la gente que quiere trabajar, no con la gente que me quiere extorsionar, que quede claro”.

Agregó atiende a cualquier persona que se acerque al Consejo, pero puso como condición el que no pida cosas “que sean favorables a una persona y no para un sector” y añadió “al buen entendedor pocas palabras, yo no me presto a personas que solo buscan su interés personal, yo me prestó para trabajar con la gente que busca el interés colectivo, para que a todos nos vaya bien, y con honestidad”.

Finalmente, sobre el avance de las Zonas Económicas Especiales, lo consideró es un tema complicado que no es a corto plazo, pues hay un cambio de administración federal y todo lleva un proceso, aunque confió en que funcione y se siga dando el mismo trato para que se logre y pueda detonar la economía que todos queremos que funcione y descartó se haya perdido interés, sino que las transiciones y cambios hacen que las cosas se alarguen.

-Es un tema prioritario y nosotros tenemos que estar pendientes, no dejarlo pasar, seguir cuestionando, preguntando sobre el tema.