Campamentos tortugueros no han reportado pérdidas de nidos por lluvias

Campamentos tortugueros no han reportado pérdida de nidos tras el paso de las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, debido a que por fortuna el oleaje no se intensificó y el agua no llegó a zonas altas donde las tortugas marinas acostumbran desovar, manifestó el presidente del Consejo Consultivo Tortugueros de Campeche, Miguel Medina García.

Agregó que se están haciendo recorridos por las playas para rescatar aquellos nidos que pudieran estar en zonas de riesgo para no perderlos en caso de que las lluvias continuaran, ya sea reubicarlos o bien trasladarlos a espacios especiales.

Explicó que antes de la temporada de huracanes y ciclones hubo una intensa sequía que dejó demasiado dura las arenas, y estás lluvias lejos de afectar hicieron que el área se ablande, lo que favorecerá a que después de la tormenta incremente el número de nidos en todos los campamentos.

Sin embargo, reconoció que el exceso de lluvias puede representar un riesgo para los nidos de tortugas marinas, sobre todo cuando las tormentas traen consigo rachas de viento intensas que elevan el oleaje arrastrándolo hasta las zonas altas donde comúnmente tortugas como la Carey acostumbran desovar.