CAMPECHE BUSCA EQUILIBRIO PARA LTDP

En lo que aún le resta a la pretemporada, Campeche FC buscará que su cuadro titular tenga equilibrio, y llegar en óptimas condiciones al arranque del torneo 2019-2020 de la Liga de la Tercera División Profesional, afirmó el director técnico José Eugenio Peregrina Ramírez.

A 11 días de su debut en el Torneo de Apertura 2019 de la Liga TDP, el cuadro rojiblanco ya cuenta los días para enfrentar a Delfines Márquez en la fecha dos del Grupo I, pues en la fecha uno le toca descanso, por lo que tendrán una semana más para definir al cuadro base y a su cuadro titular.

En ese sentido Peregrina Ramírez indicó que “el equipo va a estar para trabajar, para pelear y conforme se vayan dando los resultados el equipo va a ir agarrando confianza; no podemos garantizar que vaya a calificar o que vayamos a llegar, creo que tenemos que ir paso a paso y en ese paso a paso es tener un equipo ordenado, un equipo equilibrado, un equipo que vaya de menos a más, esperamos ir poco a poco, paso a paso, que no quieran ir al frente, que no quieran ir a regalar espacios, ir poco a poco, a lo mejor va a costar no sé hay que esperar que inicie la competencia y nos vamos a dar cuenta”.

“Nosotros seguimos buscando ese funcionamiento óptimo del equipo, de repente un grupo una cosa, otro grupo otra y de repente vemos desequilibrio en una zona y otro en otra, entonces, estamos tratando de encontrar el grupo que menos desequilibrio tenga, entre más equilibrados estemos vamos a estar bien”, agregó.

Por lo que buscará un cuadro sólido, un cuadro equilibrado, “en esto vamos a estar trabajando la siguiente semana, lo malo que ya no tendremos actividad en cuanto a juegos de preparación, pues donde te das cuenta de cómo está el equipo es en los partidos de preparación donde el rival te exige, se prepara y también trata de hacer su juego y a veces cuando se trabaja solamente con el equipo, entrenando entre ellos mismos no hay estrés, no hay nervio, no hay la presión de ganar el partido o la presión de poder perder”.

Añadió que “es diferente entrenando entre nosotros que hacer un juego de preparación, independientemente de con quien sea o el equipo que sea. Ahí es donde vamos a perder porque ya no tendremos partidos de preparación”.