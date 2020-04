Campeche, en fase dos, “Los días más difíciles están por llegar”

Sin tener antecedentes de viaje o estar en contacto con casos positivos, en la última semana se han detectado casos positivos de COVID-19 en Campeche no importados, señaló el secretario estatal de Salud, José Luis González Pinzón, quien señaló nos encontramos en la fase dos de la emergencia sanitaria, lo que significa que de la importación de casos “pasamos a la transmisión comunitaria que implica contagios locales que no permiten identificar su origen”.

En transmisión en vivo a través de la página oficial en Facebook, indicó ayer se registró el número más alto hasta el momento, a 20 día del primero en la entidad y a 45, en el país y las pruebas correspondieron a un barco que brinda servicios a las plataformas petroleras en la Sonda de Campeche, lo que ya se notificó a Petróleos Mexicanos y a las autoridades portuarias.

El barco está en fondeadero seguro, a 14 millas náuticas. Se restringirá aún más el acceso al muelle.

-Las medidas sanitarias son adecuadas pero deben reforzarse, porque el virus circula en todo el Estado y puede comenzar la presencia de casos con mayor frecuencia, puede crecer en días, incluso en horas –advirtió y añadió permanecer en casa puede disminuir o evitar los casos y es lo único que mantendrá a la familia con menores posibilidades de contagio.

Pidió a la población mantener la calma y no estigmatizar. Añadió no se está de vacaciones y el esfuerzo no servirá si sigue gente deambulando en las calles sin motivo alguno.

El resguardo social y aislamiento domiciliario, es lo mejor y advirtió los días más difíciles están por llegar.