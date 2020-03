Campeche, listo para acudir a Tianguis Turístico de Yucatán

El secretario de Turismo del Gobierno del Estado, Jorge Manos Esparragoza, confirmó la participación de Campeche en el Tianguis Turístico que se llevará a cabo en el vecino estado de Yucatán del 22 al 25 de marzo, y que la integrarán 46 empresas turísticas y 86 prestadores de servicios, evento que inaugurará el Jefe de la Nación y al que asistirá el gobernador Carlos Miguel Aysa González.

Asimismo, aseguró la cancelación de viajes a nuestra entidad de turistas extranjeros sobre todo provenientes de Italia y Francia, ha sido mínima, ante los casos de coronavirus confirmados en nuestra país, solo siete hasta el momento, por lo que México es una nade las naciones que no ha tenido afectación directa.

Entrevistado en los bajos de Palacio de Gobierno, Manos Esparragoza destacó la importancia del Tianguis Turístico, sobre todo para la industria hotelera, y comentó la delegación campechana la integran hoteleros, restauranteros y agencias de viajes, en su mayoría.

Precisó los días lunes y martes se harán citas de negocio; miércoles y jueves se abrirá al público en general, lo que hará que la delegación de nuestra entidad estará presente toda la semana.

Más adelante, sobre la afluencia de turistas extranjeros, el funcionario estatal destacó el reducido número de casos de coronavirus confirmados en México tuvo especial influencia, contrario a naciones como Italia, donde la cancelación de vacacionistas es del 90 por ciento.

-Me reuní con algunos empresarios de la industria hotelera en la ciudad de San Francisco de Campeche y el comentario fue que no han tenido cancelaciones de grupos de turistas provenientes de los dos países –apuntó aunque señaló que los empresarios de este sector que se ubican en la calle 59 del Centro Histórico, señalan ya hay algunas cancelaciones, aunque comentaron no es exclusivo de Campeche.

Finalmente, comentó la cuarentena en Italia se reflejará también en destinos de las entidades de la región Sureste como del Mundo Maya.