CAMPECHE LOGRA 7 PRESEAS EN NACIONAL DEL PAVO

La delegación campechana de levantamiento de pesas, sumó siete medallas en este segundo día de competencias en el Torneo Nacional del Pavo, organizado por la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas y que se desarrolla en el Centro de Convenciones del Hotel María Dolores en San Luis Potosí.

De los cuales cuatro son de oro, una plata y dos bronces; los atletas que se adjudicaron la medalla de oro son: en la categoría sub 15 rama varonil, José Poox Peralta de la división 55 kg; Diego Ochoa Chan en la división 73 kg; Nelson Gomes en la división 89 kg y Darwin Naal en la división 67 kg.

Medalla de bronce para Guadalupe Hernández en la categoría Sub 17 en la división 49 kilogramos y Mario Alberto Arredondo Tun en la categoría sub 15 división 49 kilogramos, también en la jornada del día de ayer la atleta Yulissa Muños Matos obtuvo medalla de plata en la categoría sub 15 en la división 45 kg.

Este lunes están compitiendo, en la categoría Sub 20, rama femenil, Yudheiki Guadalupe Panti Arjona, Miriam del Ángel Álvarez; en la varonil Leonardo Guzmán López, Arturo Chirino López, Maximiliano Balam Naal, Gustavo Álvarez Cardozo y Alberto López Morales.

Mientras que en la sub 23 rama varonil Julián Ramírez Virgilio y Josué Alberto Aguilar Chan, atletas dirigidos por los entrenadores Javier Tamayo Torres, Julio Ken Brito, Moisés Abreu, Arturo Chirino, Eildo Bonilla y Sergio Trejo.

De esta manera el Instituto del Deporte de Campeche, que dirige Carlos Hurtado Montero, da seguimiento a la participación de estos atletas en este evento nacional y que ponen en alto el nombre del Estado.