CAMPECHE, SEDE DEL PRIMER FORO DE EXTENSIONISMO

Con la participación de unas 2 mil 600 personas, el próximo 9 de marzo se realizará en esta ciudad el Primer Foro Estatal de Extensionismo y Seguridad Alimentaria, dirigido a profesionistas, productores y estudiantes de carreras vinculadas con el campo, que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Campeche XXI, informó Armando Toledo Jamit, secretario estatal de Desarrollo Rural (SCR), quien indicó que uno de los principales problemas que enfrenta el campo es la falta de capacitación, evento con el que se pretende frenar y revertir esa situación.

Lo anterior en rueda de prensa, en la que explicó que el extensionismo no es otra cosa que recibir capacitación, trabajar en la organización de los productores, la transferencia de tecnología y añadió que sin estos elementos, de nada sirve al productor obtener financiamiento crediticio, una de las quejas que tienen los hombres del campo.

-Si no están organizados, de nada les va a servir obtener financiamiento. Han venido empresas que nos piden producción en grandes volúmenes de algunos productos como el chile habanero y se no va a poder porque no hay organización entre los productores.

-La organización es la base fundamental para iniciar un proceso de mejoramiento en el tema del campo. El extensionismo es capacitación –puntualizó-, y se le daba ese nombre en los años 30´s a aquellos que eran sociólogos, trabajadoras, sociales, maestras, agrónomos, veterinarios, que vivían en las comunidades y hacían labor de campo con los productores por la mañana y en la tarde organizaban clubs deportivos en las comunidades y tenían una presencia activa todos los días del año. Era un cruzado por el campo que desaparece en los años 70´s y empezamos a armar figuras similares que no han tenido el impacto que debe ser.

Tolejo Jamit puntualizó son instrucciones del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, se retomaran los problemas del campo. Lo primero es la unidad familiar y luego la capacitación.

Destacó que en este foro se contará con la participación de exponerntes como Polan Lacki, quien ha sido asesor de la FAO; de Jeanette Arreola Sánchez, de la Fundación Por Zona Mazahua I.A.P, entre otros, que abordarán temas como maíz, miel, bovinos, hortalizas entre otras