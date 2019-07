CAMPECHE, SIN PROBLEMAS DE SARGAZO: SEMARNATCAM

Hasta el momento las costas campechanas no reportan incremento de sargazo, las playas han tenido el promedio que año con año se recibe; sin embargo, se mantiene vigilancia, pues el cambio climático es un problema mundial, manifestó Dora Hilda Cano Castillo, encargada de Despacho de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Este problema que afecta las playas de Quintana Roo, no se ha replicado en la entidad, pero al tenerse tan cerca los casos de incremento de sargazo, la Semarnat vigila las aguas campechanas.

“Este problema afortunadamente no ha atacado en el estado, hemos estado monitoreando, afortunadamente los reportes que hay es que se mantienen los niveles que comúnmente se tienen, pero debemos estar pendientes, pues no es un secreto que el cambio climático afecta a todo el mundo”.

Dora Hilda Cano Castillo comentó que no se puede hablar de una alarma a nivel sureste, pues el sargazo abundante hasta el momento solo ha afectado de manera particular a Quintana Roo, y exhortó a los ciudadanos a hacer conciencia, pues no se descarta que en algunos años Campeche pueda presentar también este problema.