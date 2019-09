CAMPECHE, TERCERO INTERESADO EN CONFLICTO LIMÍTROFE

Alejandro Medina Piña, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, señaló que la defensa de Campeche ante el conflicto surgido nuevamente por los límites territoriales entre Quintana Roo y Yucatán, en el que Campeche es notificado como tercero interesado, corresponde a la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado.

Aseguró a Campeche no le afecta que Quintana Roo diga donde inician o terminan sus fronteras porque “nuestra Entidad históricamente tiene una frontera”.

-Tenemos un límite y no esperamos nada porque para iniciar una controversia se requiere que alguien se sienta afectado; nosotros no nos sentimos afectados, aseguró.

Apuntó en este caso el Gobierno de Yucatán consideró hay una invasión de Gobierno a Gobierno y de ahí derivó que presentara una controversia.

-Nuestros límites están donde siempre han estado, afirmó categórico y añadió el tema es establecer históricamente y demostrarlo a través de los documentos históricos que existen dónde están trazados los límites históricos de nuestra Entidad, tengamos un documento y decir dónde comienza y en dónde termina la separación administrativa entre los tres Estados de la Península.

Puntualmente este asunto deberá someterse a un análisis técnico, y se trazará con documentos históricos desde la época en que empezaron las primeras exploraciones, documentos históricos de la Iglesia, de los propios historiadores, las comunidades, y aunque será un trabajo laborioso, se hará puntualmente.

Aclaró, el conflicto no es “cosa juzgada”, y explicó lo que ocurrió en su momento en relación a la controversia anterior, se trataba de una situación creada por la Constitución de Quintana Roo, y hoy acaba de establecer límites que no los tenía trazados.

-Es un asunto totalmente nuevo que se plantea, dijo y precisó la controversia la inicia ahora Yucatán, que estimó la delimitación de Quintana Roo afecta su territorio.

-Nuestros límites están donde están y nosotros no reconocemos. Mi límite está señalado y eso lo tiene que decir alguien distinto a nosotros.

-La paz social permanece en Campeche, lo estamos tomando con toda seriedad y en la zona limítrofe no tenemos conflicto con Quintana Roo, por el contrario.

Finalmente, indicó la Suprema Corte sería la encargada de determinar, ante la extensión de sus límites que hizo la entidad vecina.