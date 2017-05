“AMBIGUA INICIATIVA DE VOLUNTAD ANTICIPADA”

El Frente Nacional para la Defensa de la Familia en Campeche, participará en el foro que la diputada Martha Albores Avendaño, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, dijo se hará para escuchar a la población sobre su iniciativa de “Voluntad Anticipada”, señaló su representante jurídico, Modesto Cárdenas Blanquet,

-Es ambiguo lo que señala, pues por un lado dice que se va a procurar que el paciente llegue a término, no se va a interrumpir nada pero por otra parte dice “se va a interrumpir la vida”. Voluntad Anticipada significa que se va a interrumpir la vida; el problema es bioético y el problema es de derechos humanos, afirmó.

Aseguró que los derechos humanos no están sujetos a ninguna forma de escrutinio, de consulta, no se puede convocar a foros para escuchar, no se le puede quitar la vida a alguien y “ese es el problema que ofrece”.

Afirmó categórico que tienen la intención de participar y dijo esperar que la convocatoria se haga transparente.

-Nos enteramos, por ejemplo, sale una foto en la página del Congreso pero no encuentro la foto de la diputada y que su participación se da en asuntos generales, no se dio a conocer públicamente al pueblo, más que a través de la publicación, entonces el Congreso no ha dado a conocer absolutamente nada. Confío en que la publicación y convocatoria sea transparente.