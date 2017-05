AMLO AQUÍ EN CAMPECHE VA A ENCONTRAR LA HORMA DE SU ZAPATO: AMC

Gobernador AMC señaló que López Obrador critica lo que representa y afirma que "si no lo educaron en su casa en Campeche lo vamos a educar". Nai-post ni Campeche.com.mx noong Biyernes, Mayo 26, 2017

Luego de asegurar que en Campeche se trabaja en equipo por el desarrollo y el crecimiento del Estado y que la corrupción está del lado de Morena, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas aconsejó a Andrés Manuel López Obrador buscar atención psiquiátrica, y de paso se ofreció, a cooperar en la contratación del especialista.

Lo anterior, al ser cuestionado por las declaraciones del ex candidato a la presidencia de la República de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien en días pasados acusara a varios gobernadores priistas, incluido a Moreno Cárdenas, de meter las manos en el proceso electoral del Estado de México.

"A López Obrador, si no lo educaron en su casa lo vamos a educar aquí. A los campechanos nos sobra inteligencia y carácter, López Obrador no puede venir ni a dividir ni a pretender parar el desarrollo de nuestro país”, manifestó.

Andrés Manuel López Obrador, dijo, pretende engañar al país; "la corrupción está ahí, ahí están los recaudadores, ahí están los que van a pedir dinero, ahí está la diputada Eva; ahora sacaron a otra diputada; ahí están todas las personas que se dedican a pedir dinero para López Obrador. Lo digo con firmeza, que nos diga dónde están los 500 millones de pesos que recibieron a nivel federal para el financiamiento de partidos políticos y que no aclaran”.

Aseveró que con sus declaraciones, AMLO y Morena está preparando el montaje de llorones, "que no deben de ser… Es un lenguaje claro, ¿por qué les hablamos así? Porque coloquialmente los de Morena nos resultaron como es, malos y llorones, buenos para criticar, buenos para criticar y malos para gobernar”.

“La mafia en el poder está en Morena. Critica la mafia en el poder y Elba Esther lo apoya, entonces, es la incongruencia de López Obrador; se los he dicho, es un mentiroso, es una persona que no trabaja, que al final del camino vive de lo que los mexicanos le dan. Entonces, basta ya, López Obrador, verdaderamente representa todo lo que el pueblo de México no quiere”.

“¿Ya vieron el repudio que le están dando en todos los estados de la República? Bien ganado se lo tiene, a pulso se lo ha ganado y nosotros aquí en Campeche, lo que vamos a hacer es trabajar todos los días, es dar resultados, pero lo dejamos firme y claro como es, Andrés Manuel aquí en Campeche va a encontrar la horma de su zapato. Y si no lo educaron en su casa, aquí lo vamos a educar… Así dice el viejo adagio de las madres y de las familias, no te educan en tu casa, aquí te educamos”.