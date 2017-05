NO HAY INICIATIVA PARA AUTORIZAR EUTANASIA: MÉNDEZ LANZ

Ramón Méndez Lanz, presidente de la Junta de Gobierno, aclaró que no hay ninguna iniciativa para autorizar la eutanasia e indicó que si la solicitud ciudadana es la de crear una consulta, revisar y analizar una propuesta, “estamos en la obligación de responder a esa pregunta”.

En entrevista al concluir la sesión ordinaria, Méndez Lanz respondió a los señalamientos y acusaciones que hiciera este lunes el Frente Nacional para la Defensa de la Familia en Campeche, y aseguró no ha concluido el proceso sobre la iniciativa ciudadana que presentó en contra de los matrimonios igualitarios asunto que señaló tendrá respuesta en los próximos días, así como a su crítica a la petición que hizo en la máxima tribuna la diputada Martha Albores Avendaño, para realizar una consulta sobre “Voluntad Anticipada”

-Este Congreso es de resultados y hay que verlo de esa manera. Si la solicitud que provenga de los ciudadanos nos pide consultar, revisar, analizar, estamos en la obligación de responder a esa pregunta, a esa petición, y es una consulta. No hay que alarmarnos porque no ha habido nada, no hay una iniciativa, no se está presentando una iniciativa de la voluntad anticipada.

-Lo que se hace, se consulta, es un procedimiento natural que traemos en el Congreso; entonces por tanto decirles a la ciudadanía que aquí en el Congreso cada vez que hay alguna iniciativa que pueda ser controversial se tiene que abrir y consultar con la gente, si no lo hacemos así no sabríamos cómo está pensando nuestra gente, los ciudadanos.

-Todas las que hacemos entran en un análisis, si son muy complejas, hay que revisarlas con especialistas que den puntos de vista y nosotros ahí tomamos decisiones; recuerden que nosotros somos representantes del pueblo. En ocasiones recurrimos a expertos en la materia para documentar mejor la iniciativa y que realmente sea el propósito de beneficiar de alguna manera a la ciudadanía.

Más adelante, sobre la posibilidad de plantear ante el Congreso de la Unión o en el seno de la Copecol se haga una revaloración e la tarifas de energía eléctrica para la Península de Yucatán, indicó que éstas suben y bajan, y sus precios son competitivos, con subsidios hasta cierto número de kilowatss por lo que el más consume, paga más.

-Ciertamente el calor es intenso en la Península, se han hecho algunas propuestas y también se le ha hecho ver a la CFE sobre este asunto. Ahora hay otras cosas que nos han manejado, entre ellas la alternativa de buscar nuevas fuentes de energía, y la intención con esto es que se abarate el costo del kilowat proveniente ya sea por la parte eólica, por los paneles solares.

-La Universidad presentó un tema sobre la humedad que presenta en el caso del Estado de Campeche, y junto con el calor que en ambos casos genera este calor intenso; hasta que no se tengan los resultados pues pudiera ser un soporte para solicitar ese tema, pero de alguna manera los precios los hemos estado monitoreando, van de acuerdo a la oferta demanda por la cuestión del energético –finalizó.