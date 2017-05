PROPUESTA DE “VOLUNTAD ANTICIPADA” NO SE TRATA DE EUTANASIA

Martha Albores Avendaño, diputada presidenta de la Comisión de Salud de la LXII Legislatura, aseguró que la propuesta ante el pleno para crear la figura de “Voluntad Anticipada” no es de ninguna manera una propuesta para la “Eutanasia”, al tiempo que añadió los pormenores de este planteamiento se darán a conocer en breve por el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado.

-El posicionamiento fue para que no sea esa presentación de esa iniciativa solo de parte mía, sino que sea una iniciativa consensada y si el pueblo lo quiere, va a pasar, va a proceder, y si no lo quiere, no entra, me queda clarísimo, apuntó.

-Es un proyecto de iniciativa muy complejo, muy sensible, se toca muchas fibras pero quien decide es el pueblo, no yo, ni un grupo de 35 diputados, precisamente por eso vamos a dejar abierto ese foro en próximos días y ya que nuestro presidente de la Junta de Gobierno de “luz verde” para hacer la reunión de prensa donde se les va a dar a conocer a los medios, las fechas, como ingresar para participar todo tipo de ciudadano, días de su duración, porque no es una iniciativa cualquier cosa.

-Si el pueblo en general no la acepta, simplemente se le da, no entra, no pasa –aseguró y añadió que se da a conocer para “luego no tener problemas, para que el pueblo no diga que solo 35 diputados o la diputada presidenta de la Comisión de Salud quiere presentar una iniciativa de Ley y dejar inconforme al pueblo, no, no, no puede ser”.

-Una iniciativa de ese tipo es igual que la iniciativa que vamos a presentar próximamente de la Ley de Salud Mental, por eso lo dimos a conocer con todas las organizaciones civiles, católicas, religiosas, profesionistas, amas de casa, para que aportaran y de su aportación los expertos que opinión.

Aseguró que se recibirán todas las opiniones y reiteró que no se trata de eutanasia.