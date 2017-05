RESTAURANTEROS MODIFICAN COSTOS Y MENÚS DOS VECES AL AÑO

El aumento en los precios de los productos afecta directamente a los empresarios restauranteros, pues no podemos aplicar la inflación a cada momento, solo dos veces al año, señaló Abraham Cervera Ganzo, presidente de la Asociación Campeche Unido para el Desarrollo Integral Restaurantero (Cudir).

-Debemos tener en cuenta que los restaurantes son negocios y muchas veces el incremento en insumos lo debe absorber el empresario y son cosas que pasan.

-No podemos estar subiendo cada vez que suban un producto, no podemos cambiar precios y platillos cada que esto ocurre; los restaurantes costean dos veces al año, es decir, cada seis meses hacen este tipo de modificaciones. Sin embargo, cada negocio determina si aplica incrementos o no.

En breve entrevista, Cervera Ganzo señaló que el aumento al menú es de acuerdo a la inflación, y hasta donde tiene conocimiento, los aumentos han sido del 5 al 7 por ciento.

-En el primer bimestre se aplicó un alza, no creo que ahorita se haga de nuevo, seria en el periodo fuerte de vacaciones, en verano, señaló.