TRABAJADORES PIDEN DESPIDO DEL DIRECTOR DEL INAH CAMPECHE

En protesta por lo que consideró una violación a sus derechos laborales y una falta de respeto a su condición de sindicalizado, un pequeño grupo de trabajadores colocaron en las puertas de la Casa de Teniente del Rey, donde se encuentran las oficinas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) pancartas pidiendo la renuncia del delegado, Antonio Benavides Castillo, al que calificaron de prepotente.

Entrevistado momentos después de colocar las cartulinas, Fernando Euán Collí, secretario general del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura Sección Campeche, indicó que la protesta surge luego de que en el último periodo vacacional, el delegado del INAH suspendiera la atribución de los trabajadores de cobrar el ingreso de los turistas a la zona arqueológica de Calakmul.

-Este problema se planteó en la reunión del 24 de abril, en la que el INAH quedó de presentar un proyecto en el kilómetro cero, de crear infraestructura para los compañeros que están en la zona. Ya hicimos el recorrido a la zona arqueológica de Calakmul y no hay nada, solo la remodelación de la cabañita que está en el kilómetro cero –indicó- y añadió que los trabajadores le informaron que se trataba de un proyecto de la Secretaría de Turismo para crear una taquilla única, y seguir las instrucciones del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas.

-No estamos en contra y que cada institución tenga su participación y hasta ahorita el director no ha dialogado con el Sindicato, pero sí se desplazó al personal sindicalizado en la temporada vacacional, sin avisar al Sindicato, les retiraron el boletaje que tenían bajo su resguardo y se lo dieron atrás personas que no son sindicalizadas ni de base.

Indicó que este boletaje está foleado y que los ingresos que se obtienen se envían directamente a la Secretaría de Hacienda.

-Sin notificar al sindicato desplazaron a cinco trabajadores de los 83 que hay en la Sección, pero esta situación se puede repetir en cualquier otro momento a otro grupo de trabajadores y es algo incorrecto. Hemos pedido hablar con el delegado del INAH en Campeche y se niega a recibirnos. Tiene la obligación de explicar por qué la medida. Además, brinda un trato prepotente al personal.

Indicó que colocaron los cartelones en los portones de la entrada al inmueble ante la posibilidad de que el director general del Instituto esté éste día en Campeche y se entere cómo están las cosas.

Finalmente, sobre los recursos que generó la visita de turistas a la zona arqueológica de Calakmul, dijo desconocer si se depositaron en una cuenta de la Secretaría de Hacienda o qué destino se les dio.