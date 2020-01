Campesinos acusan a funcionario federal de presunto despojo

Habitantes de los ejidos Xbacab y Revolución, municipio de Champotón, exigen la destitución de José Antonio Cardozo Rivero, del cargo que ostenta como asesor jurídico de la Secretaría de Bienestar en el Estado de Campeche, a quien acusan del presunto despojo de más de mil 34 hectáreas en ambas comunidades, en perjuicio de 47 familias.

Encabezados por Pedro Celestino May Can, líder de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (Coduc) en Campeche, los inconformes se presentaron en Palacio Federal, donde se ubican las oficinas de la dependencia, para protestar por la permanencia de Cardozo Rivero como servidor público.

Pancartas en mano con frases de protesta, aseguraron haberse apropiado de cientos de hectáreas de los ejidatarios y afirmaron las pagó a 60 centavos el metro a la gente.

-Lo más terrible es que las firma que usaron en la asamblea, hay más de diez ejidatarios que no lo son; se utilizaron a personas que no son de la comunidad, del ejido, para consumir el delito de despojo –afirmó May Can.

-Son las mismas personas que operaron con Javier Duarte de Ochoa, en el 2011, en el despojo del ejido de Lerma –afirmó-. Son los mismos actores políticos como José Cámara, que trabajaron en la Procuraduría Agraria en Campeche,y él mismo operó en Xbacab para despojar de mil 300 hectáreas a los pobladores. Y ahora intenta sembrar más de 100 hectáreas con el programa Sembrando Vida”.

Afirmó la misma situación se dio en el ejido Revolución, por lo que su petición es que ante el Tribunal Agrario se declaren nulas las actas de asamblea que señaló presentó Cardozo Rivero, y comparezca ante esta autoridad, deje de inmediato su cargo para estar en igualdad de condiciones con los ejidatarios.

Agregó también acudirán ante la Fiscalía Anticorrupción para que Cardozo Rivero explique de dónde obtuvo los recursos para pagar esa superficie.

May Can señaló también están involucrados Enrique Cardozo Rivero, Gildardo Valerio Hernández, Selmi Guadalupe Rivero Camargo, José Dolores Cardozo Díaz, Clara Berenice Rivero Camargo, Guadalupe Camargo, Minerva Rivero Trejo, Israel Durán Valdez, entre otros.