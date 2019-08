CANACINTRA PEDIRÁ QUE LICITACIÓN DE UNIFORMES SEAN A INICIO DE AÑO

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Campeche, pedirá al gobierno del Estado que la licitación para la elaboración de los uniformes escolares se haga al inicio del año, porque esto dará mayor oportunidad a los empresarios locales a participar en ella con buenas posibilidades de ganar, manifestó su presidente David Gutiérrez Castro.

-La licitación se hace con poco tiempo de anticipación al inicio de ciclo escolar en puerta y eso reduce de manera considerable el tiempo que hay para la elaboración de los uniformes deportivos escolares. Esto reduce a los empresarios campechanos la posibilidad de participar porque el tiempo para la manufactura es de apenas unas semanas –explicó.

Gutiérrez Castro señaló cuentan con cerca de 40 días para entregar los uniformes y consideró no es poco tiempo para hacerlo porque son miles de unidades a entregar y deben hacer lo moldes.

-Tenemos capacidad para cumplir con el trabajo. Los industriales textiles pueden hacerse cargo de este importante trabajo porque además se requiere esa derrama para impulsar la actividad económica de nuestra entidad. Hay empresarios capaces para sacar adelante ese trabajo y podemos organizarnos, hacer un frente común a través de la Cámara y responder con creces a la responsabilidad, pero necesitamos que la licitación se haga con más anticipación.

El entrevistado consideró podría hacerse al iniciar el año en los meses de enero y febrero pues se trata de un número prácticamente fijo, determinado pues es la matrícula escolar que hay en cada ciclo escolar.

-Sería un importante apoyo para los empresarios campechanos. Sabemos que todos tenemos derecho a participar, pero creo lo importante es impulsar a la empresa local para impulsar nuestra economía. Primero deben ser las empresas locales, debe ser una licitación para los campechanos, tenemos capacidad para responder al reto –afirmó.

Destacó se trata de una derrama de más de 30 millones de pesos, que sería de gran utilidad para la economía local, e insistió en que la licitación se debe hacer con más meses de anticipación.

-El que gana, no es de Campeche e incluso la manufactura no se hace en la entidad, ese dinero se va a otros lugares y no deja beneficio alguno a los empresarios textileros campechanos, solo necesitamos se haga con mucha mayor anticipación y así nos den la oportunidad de participar. Es algo que plantearemos al Gobierno del Estado para el próximo año. –finalizó.